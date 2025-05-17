Стало известно, как вырастут тарифы ЖКХ до конца 2025 года

Тарифы ЖКХ в 2025 году в России вырастут в среднем на 11,9%. Однако размер повышения будет варьироваться в зависимости от региона. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — сказал парламентарий.

Он отметил, что этот показатель представляет собой среднее значение, поскольку в некоторых регионах он будет выше, а в других — ниже. Все зависит от решений, которые принимают региональные комитеты по тарифам, пояснил депутат.

Кошелев подчеркнул, что повышение тарифов обусловлено инфляцией и потребностью в обновлении коммунальной инфраструктуры.

Россиянам назвали несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Если расходы превышают 22% вашего семейного бюджета, стоит оформить субсидию. В Москве этот порог — 10%. Главное — подать документы о доходах в соцзащиту или МФЦ.