Россиянам перечислили способы сэкономить на оплате ЖКУ

Россиянам назвали несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКУ. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал агентству «Прайм» , что можно установить счетчик, оформить льготы и субсидии.

Если на оплату ЖКУ уходит больше 22% семейного бюджета, то следует оформить субсидию. В Москве этот порог составляет 10%. Главное — подать документы о доходах в соцзащиту или в МФЦ.

Кроме того, такие льготные категории граждан, как ветераны, инвалиды и многодетные семьи, смогут уточнить в соцзащите, какая скидка им полагается.

Эксперт добавил, что установка счетчиков поможет платить за воду в полтора-два раза меньше. Он также напомнил о праве на перерасчет, если отключали свет, воду или отопление.

«По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — подчеркнул он.

Это рабочие законные способы, которых стоит придерживаться.

Бондарь предупредил, что не стоит фиктивно прописывать в жилье малоимущих граждан ради льгот по ЖКУ. Это может закончиться не только крупным штрафом, но и уголовным делом с реальным лишением свободы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потраченные гражданами деньги на оплату тарифов ЖКХ следует направить на улучшение жизни людей.