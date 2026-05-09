Стало известно, как составляют меню для первых лиц в Кремле

При согласовании меню для первых лиц, участвующих в переговорах в Кремле, приходится учитывать и вкусы иностранных гостей, и требования безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров.

«Все стандарты блюд одинаковые — блюдо должно быть вкусным и безопасным. Безопасным — это априори. А вкус — там уже начинаются переговоры», — отметил он.

По его словам, это довольно сложный процесс, в котором задействуют службы протокола, если планируется прием государственного деятеля. Приходится запрашивать информацию о предпочтениях гостя, наличии у него аллергии, уточнять и другие вопросы. Только после этого стороны обмениваются предложениями по меню и согласовывают их.

Бухаров добавил, что специалисты в лаборатории исследуют продукты и выдают допуск, если с анализами все отлично. Президенту России готовит Особая кухня Кремля, подчиняющаяся ФСО. За остальных участников торжественного приема отвечает комбинат питания «Кремлевский».

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что многие зарубежные политики пожелали посетить Москву в День Победы.