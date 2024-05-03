Стало известно, как россияне оценивают работу Путина | 360°

Общество 03 мая 2024, 10:28 Стало известно, как россияне оценивают работу Путина ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина РИА «Новости»

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Около 83% россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина. Столько же соотечественников доверяют ему. Такие данные предоставил ФОМ по итогам опроса.

Большая часть респондентов хорошо оценила работу главы государства. Доверяют Путину также 83% опрошенных.

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Еще более половины россиян указали на хорошую работу правительства. Около 24% респондентов высказали противоположное мнение.

Опрос провели с 26 по 28 апреля. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов 53 регионов России.

В конце апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что по итогам проведенного опроса около 79,5% соотечественников доверяют президенту. Одобрили деятельность главы государства на посту 77,8% опрошенных.