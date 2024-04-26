Стал известен процент доверяющих Путину россиян | 360°

Власть 26 апреля 2024, 13:53 Стал известен процент доверяющих Путину россиян ВЦИОМ: 79,5% россиян доверяют Путину РИА «Новости»

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Порядка 79,5% жителей России доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на проведенный опрос сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одобряют деятельность Путина на посту 77,8% опрошенных. Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 62,7% респондентов, а положительно оценивают его работу 54,1% россиян.

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Кроме того, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшие выходные, то 41,9% респондентов отдали бы голоса за партию «Единая России».

Телефонный опрос провели с 15 по 21 апреля, участие в нем приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Методом опроса выбрали интервью на основе одноосновной выборки номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1% для данных, собранных в течение семи дней.

В марте прошли очередные выборы президента России, Владимир Путин одержал победу с 87,28% голосов. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третьим стал Владислав Даванков («Новые люди») с 3,85%, четвертым — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

По опросу ВЦИОМ, выборам президента России доверяют 72% граждан страны.