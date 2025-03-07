Стало известно, как изменились продажи алкоголя на Вологодчине после ввода ограничений

В Вологодской области спустя неделю после ввода укороченного режима работы алкомаркетов и отделов в универсальных магазинах объем продажи алкогольной продукции сократился на 50%. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Ритейлеры, которых опросили журналисты издания, пожаловались, что алкоголь — это продукт из высокомаржинальной категории, то есть цена которого значительно выше себестоимости, а значит такой товар приносит и больше прибыли. По их словам, потери в этом сегменте не компенсируются ростом спроса на другие товары.

«Потребители, лишившись возможности покупать алкоголь в течение 10–15 часов в сутки, как в других регионах, вряд ли переключатся на массовую покупку, скажем, шоколада», — объяснил один из собеседников «Коммесанта».

Кроме этого, производители и участники рынка предупредили, что такие ограничения вряд ли приведут к сокращению потребления спиртного, на что делают ставку чиновники. По их мнению, вместо этого могут вырасти объемы теневой торговли в том числе и онлайн-продажи.

Ранее появилась информация, что в Вологодской области стали закрывать магазины «Бристоль» и «Красное & белое», в которых продают алкогольные напитки. Закрытия связаны с новым законом в области, который предусматривает продажу алкоголя только с 12:00 до 14:00.