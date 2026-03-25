Путин пошутил, что Гергиев не ест, не спит и артистам Большого театра не даст

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год с гендиректором Большого театра Валерием Гергиевым. Глава государства пошутил про бурную творческую деятельность дирижера, кадры опубликовал в телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Лауреатами стали две солистки оперной труппы Большого театра — Полина Шабунина и Алина Черташ. Они отличились благодаря исполнению главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко».

«Сам ни ест — ни спит и вам не даст», — пошутил Путин, обратившись к артисткам и имея в виду Гергиева.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала президенту, что гастрольная деятельность Большого театра активизировалась после того, как дирижер возглавил коллектив. Сам Гергиев сказал, что после церемонии артисты сразу отправятся на репетицию для подготовки новых премьер. Путин отметил, что вокалисткам нельзя холодное шампанское, добавив в шутку, что зато дирижеру можно.

