Стало известно, из какого региона больше всего стремится переехать молодежь

Чем дальше регион от Москвы и Санкт-Петербурга, тем охотнее молодые люди соглашаются на переезд ради работы. На Дальнем Востоке таких желающих 25%, сообщил РБК, в распоряжении которого появилось исследование Superjob .

По данным издания, аналитики промониторили 8,7 миллиона резюме активных пользователей со всей России и проанализировали анкеты с пометкой «готов к переезду».

Результаты исследования показали, что покинуть Москву ради нового места работы готовы 10% молодежи. В Центральном федеральном округе и Санкт-Петербурге на релокацию согласны по 12% молодежи.

Из Северо-Западного федерального округа могут уехать на заработки 13% молодых людей. В Приволжском федеральном округе к переезду готовы 20% молодежи, в Южном федеральном округе — 22% молодых людей.

Ранее аналитики выяснили, что россияне стали на 18% чаще нанимать школьных репетиторов детям. Больше всего спросом пользуются занятия по информатике.