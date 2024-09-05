Россияне стали на 18% чаще нанимать школьных репетиторов детям

«Авито Услуги»: за год спрос на школьных репетиторов в России вырос на 18%

В России за год на 18% увеличился спрос на дистанционные занятия с репетиторами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Услуги».

Исследователи опросили 10 тысяч респондентов и выяснили, что 8% школьников регулярно занимаются у репетиторов, еще столько же — периодически.

Чаще всего родители нанимают детям репетиторов по информатике. На втором по популярности месте онлайн-уроки по биологии, третью строчку заняли дистанционные занятия по геометрии.

Учителя за год стали чаще предлагать репетиторские услуги на 29%. По данным аналитиков, на 74% увеличилось количество предложений от педагогов по геометрии, на 46% — по географии, на 42% — по химии.

При этом 37% родителей готовы потратить на репетиторов не более пяти тысяч рублей в месяц, другие 35% — до 10 тысяч рублей в месяц. В среднем жители России тратят на дополнительные уроки своих детей восемь тысяч рублей в месяц.

Ранее Минпросвещения установило проведение олимпиады по труду с этого года. Ученики будут соревноваться по технологии по четырем профилям.