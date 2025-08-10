Сегодня 16:15 Обладатель «Золотых масок» утонул в Болгарии. Яркая жизнь и трагический конец Юрия Бутусова 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Культура

Режиссер

Спектакль

Театры

Артисты

В воскресенье прогремело известие о смерти Юрия Бутусова — одного из самых известных российских театральных режиссеров. За свою жизнь он поставил множество спектаклей и внес существенный вклад в мир искусства. О биографии и творчестве режиссера — в материале 360.ru.

Творческий путь Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. На путь режиссера он встал не сразу — сначала закончил Кораблестроительный институт в Ленинграде, а затем некоторое время работал по специальности. Отличительной чертой Бутусова была разносторонность. До того как стать режиссером, он испытал себя в разных профессиях и даже серьезно занимался конным спортом. Окончательно и бесповоротно с выбором профессии он определился в 1996 году, когда закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская профессора Ирины Малочевской). В качестве дипломной работы будущий известный режиссер поставил необычный абсурдистский спектакль по пьесе «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета, и именно эта работа принесла ему первую известность. Спектакль шел в Театре на Крюковом канале и собрал множество восхищенных отзывов. На сцене во всей красе проявили себя Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Андрей Зибров. Благодаря их мастерству и таланту режиссера постановка завоевала сразу две премии на фестивале «Золотая маска». В дальнейшем режиссер получит еще пять этих наград.

Интересно В 1996 году Бутусов принял приглашение Владислава Пази и пришел работать в Театр имени Ленсовета. Там он снова обратился к театру абсурда и поставил пьесу «Макбетт» Эжена Ионеско. В 1996 году Бутусов принял приглашение Владислава Пази и пришел работать в Театр имени Ленсовета. Там он снова обратился к театру абсурда и поставил пьесу «Макбетт» Эжена Ионеско.

Одновременно с этим в 2000-х он перешел в «Сатирикон». На его сцене он поставил такие классические произведения, как «Ричард III», «Король Лир» и «Чайка». Театр Ленсовета Бутусов покинул в марте 2018 года и стал руководителем Театра имени Вахтангова. Работал он и с другими площадками: МХТ имени Чехова, Московским театром имени Пушкина, а также за рубежом.

Фото: РИА «Новости»

Почему Бутусов уехал из России С театром Вахтангова Бутусов порвал в 2022 году. Он написал заявление на отпуск за свой счет и уехал во Францию. Уже из Европы режиссер заявил, что не может продолжать работать в российском театре и окончательно уехал за границу. В интервью Forbes режиссер подчеркнул, что ощущает «разруху» и не может с этим смириться.

Почему состоялся отъезд? Я думаю, ответ такой: я не разрешаю с собой так поступать. Я не могу размахивать кулаками, я миролюбивый человек, но я не хочу позволять так над собой издеваться. Юрий Бутусов режиссер

Бутусов добавил, что после переезда пытается найти для себя «новое звучание». «Ты сталкиваешься с новой культурой, с другим мышлением. Для меня это интересно. Поменять свой привычный стиль работы может быть даже очень полезно», — рассказал он. Что Бутусов говорил об СВО В беседе с журналом он также признался, что выступает против спецоперации. «То, что я почувствовал 24-го числа [февраля 2022 года] — что меня растоптали», — отмечал Бутусов. На вопрос об отношении к СВО режиссер заявил, что человек должен приносить радость другим людям и конфликт с Украиной идет вразрез с его позицией. «Просто само то, что это вдруг возникло в нашей жизни, когда вдруг тебе начинают выкручивать руки, ноги и обращаться с тобой, как будто бы в зоне ты находишься, я не могу это принять. Пускай это будет слабость, мой — я не знаю, как это назвать — наверное, нельзя назвать это протестом», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Чем Юрий Бутусов занимался за границей Несмотря на эмиграцию, Бутусов не переставал трудиться и поставил три спектакля: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда, «Гоголь. Портрет», а также «Борьба за престол» по Ибсену. Первую работу он представил в Вильнюсском старом театре. Через год постановку показали и в парижском театре Les Gémeaux, где она шла на русском языке в сопровождении субтитров. Критики отмечают, что Бутусов создал на сцене атмосферу иллюзии, которую усилили лаконичные декорации и необычные костюмы Марюса Някрошюса. Премьера следующего спектакля под названием «Борьба за престол» прошла в норвежском городе Тронхейм. В интервью Forbes Бутусов отмечал, что в основе постановки лежит «очень интересная история».

В этой пьесе есть и какая-то архаика, и в то же время вдруг возникло ощущение, что она страшно актуальна сейчас, — по названию даже можно что-то сказать. Юрий Бутусов режиссер

Последней режиссерской работой Бутусова стал спектакль «Гоголь. Портрет» по пьесе Эстер Бол, написанной по мотивам «Петербургских повестей» великого русского писателя. Режиссер, хоть и задействовал на сцене всего шесть артистов, сделал постановку грандиозной — зрителей ждало трехактное действие с «фантасмагорией» и «эсхатологической мистерией». «Гоголь создает мир, где воплощению зла нужен художник, чтоб осуществиться, выразиться, утвердить свое бытие. И, не выдержав искушения, тот, кто мог бы служить прекрасному, начинает служить дьяволу. Это страшная сказка, созвучная нашим дням», — рассказывал о спектакле сам Бутусов.

Фото: Markus van Offern (mvo) via www./www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Что известно о смерти Юрия Бутусова Творческий путь 63-летнего режиссера неожиданно прервался 10 августа. По данным Shot, смерть настигла Бутусова в воде — он утонул во время отпуска. На отдыхе в курортном городе Созополь в Болгарии он пошел купаться в море, где его затянуло под волну. Позже эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. «Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть», — написал он. Новость о гибели Бутусова ошарашила весь театральный мир. Актриса Варвара Шмыкова назвала смерть режиссера ужасным горем, а режиссер Александр Молочников — «жутким бредом», который невозможно осознать. Соболезнования близким покойного выразили коллективы Российского академического молодежного театра и Театра имени Вахтангова.