Стало известно, что россияне чаще всего пытаются отмыть

Исследование «Яндекса»: россияне чаще всего отмывают кожу от краски или клея

Весной традиционно растет количество запросов в интернете, как или чем отмыть ту или иную поверхность. «Яндекс» провел исследование и выяснил, что и от чего чаще всего пытаются очистить россияне.

Большинство пользователей пытаются отмыть одежду, стекло, кастрюлю, кожу рук, линолеум, кота и ребенка. Самые популярные загрязнители — краска и клей.

При этом со стекла чаще всего смывают скотч, с кастрюли — нагар, а ребенка пытаются отмыть от зеленки или фломастера. Коты же пачкаются в машинном масле и мазуте, а также в моче.

Исследование проводилось с марта прошлого года по февраль этого.

Ранее руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал, что традиции убираться и мыть окна в Чистый четверг не имеют под собой церковных оснований.