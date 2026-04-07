Священник Волков сообщил, что традиция мыть окна в Чистый четверг не имеет под собой церковных оснований

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков разъяснил, что традиция мыть окна и делать уборку в доме в Чистый четверг не имеет под собой никаких церковных оснований. Об этом написала «Москва 24» .

По его словам, четверг Страстной недели называется Великим, поскольку является одним из ключевых дней церковного года. В этот день верующие вспоминают установление таинства Евхаристии (Причастия) — самого главного события в жизни Церкви. Именно участие в богослужении, исповедь и Причастие являются единственным и важнейшим смыслом этого дня для православного христианина.

Народные обычаи, связанные с уборкой, мытьем окон и другими обрядами, не имеют отношения к церковной жизни и по своему духовному значению ничтожны. Священник подчеркнул, что правильнее всего с утра прийти в храм, помолиться и причаститься, а уже после богослужения заниматься домашними делами, чтобы успеть подготовиться к Пасхе.