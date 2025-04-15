Стало известно, что мешает Danone вернуться в Россию

В H&N заявили, что Danone окончательно ушла с российского рынка

Французский производитель молочной продукции Danone лишился контроля над своими активами в России и больше не сможет вернуться на рынок. Об этом ТАСС рассказал глава совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

Health & Nutrition создавалась на основе российских активов Danone. Компания получила контроль над этими средствами. Теперь же концерн активно развивает свою долю на рынке.

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок», — констатировал Руслан Алисултанов.

Алисултанов добавил, что в 2024 году Health & Nutrition показала уверенный рост: выручка увеличилась на 21,6% по сравнению с предыдущим годом, поднялись и производственные показатели. В денежном выражении доля компании на российском рынке молочной продукции достигла 13,2%.

Французская Danone объявила об уходе из России в 2022 году. В июле следующего года глава государства Владимир Путин указом передал компанию под временное управление Росимущества, в 2024 году президент это решение отменил. В результате Danone продала свой российский бизнес.

Ранее глава РФПИ рассказал на американском телевидении о пользе санкций для России.