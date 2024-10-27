Стало известно число мужчин и женщин, изменяющих в отношениях

PersRelt: в сексуальной неверности признались 25% мужчин и 14% женщин

Американские исследователи из Университета Стони-Брук проанализировали более 300 предыдущих научных работ, изучая разновидности и формы измен, и выявили три главных вида неверности — сексуальную, эмоциональную и электронную. Исследование опубликовали в научном журнале Personal Relationships (PersRelt).

В итоговую выборку попали 508 241 респондент из 47 стран. Ученые смогли выделить основные формы неверности.

Под сексуальной понимается любая форма сексуальной активности вне основных отношений. Эмоциональная характеризуется установлением глубоких эмоциональных связей с другим человеком вне текущих отношений. Если говорить о электронной неверности, то к ней можно отнести онлайн-флирт.

Наиболее изученной остается сексуальная неверность. При этом в ней признались около 25% мужчин и 14% женщин.

В плане эмоциональной неверности отметились около 35% мужчин и 30% женщин. Об электронной неверности сообщили 23% мужчин и 14% женщин.

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