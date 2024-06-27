Психолог Сергей Ланг: женщины все чаще становятся инициаторами разводов, поскольку не готовы терпеть пьянство и измены

Семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, что инициаторами разводов в последнее время все чаще становятся женщины из-за нежелания терпеть пьянство мужей и измены. Его слова передал «Вечерний Санкт-Петербург» .

Как написал «Петербургский дневник», многие представительницы прекрасного пола готовы уйти из брака даже по незначительным причинам. Если раньше женщины не хотели быть брошенными и боялись осуждения, то сейчас такой стереотип исчез.

«У женщин ушло ощущение, что развод — это плохо, это травма», — сказал Ланг.

Психолог заметил, что для мужчины развод даже в социуме воспринимается гораздо тяжелее, поскольку женщину обычно поддерживают, а его нет.