Стали известны условия содержания Стрелкова в колонии
Жена Стрелкова заявила, что он в колонии работает на швейном производстве
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года лишения свободы за призывы к экстремизму, работает в колонии на швейном производстве. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в Telegram-канале.
По ее словам, Стрелкова в колонии в Кирово-Чепецке навестил адвокат, который отметил, что его подзащитный хорошо выглядит и чувствует себя.
«Понятно, что Игорь как привычный к спартанскому быту военный и не стал бы жаловаться на какие-то мелочи», — заметила Регинская.
Она также сообщила, что Стрелков устроился работать резчиком на швейном производстве.
«Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — сообщила она.
Ранее адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал, где бывший министр обороны ДНР будет отбывать свой срок.