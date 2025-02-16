Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения
Росстат: Всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года
Всероссийская перепись населения России состоится не позднее 2031 года, точный срок определит правительство. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росстате.
В ведомстве напомнили, что всеобщую перепись проводят один раз в 10 лет. В прошлый раз она состоялась в 2021 году.
«Следующая перепись должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство», — заявили в Росстате.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году ООН объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года, призвав страны провести национальные переписи до 2034 года.
В Росстате подчеркнули, что ближайшая Всероссийская перепись населения станет первой, в которой используют административные данные Единого федерального информационного регистра населения.
Ранее стало известно, что следующая перепись населения пройдет полностью в электронном виде.