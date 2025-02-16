Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения России состоится не позднее 2031 года, точный срок определит правительство. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росстате.

В ведомстве напомнили, что всеобщую перепись проводят один раз в 10 лет. В прошлый раз она состоялась в 2021 году.

«Следующая перепись должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство», — заявили в Росстате.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году ООН объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года, призвав страны провести национальные переписи до 2034 года.

В Росстате подчеркнули, что ближайшая Всероссийская перепись населения станет первой, в которой используют административные данные Единого федерального информационного регистра населения.

Ранее стало известно, что следующая перепись населения пройдет полностью в электронном виде.