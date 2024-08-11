Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Российские работодатели среди рабочих специальностей предлагают самые высокие заработные платы на позициях электромонтажников, слесарей и комплектовщиков. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«На наибольшее зарплатное предложение в среднем среди рабочих профессий могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей). За ними идут комплектовщики (86,6 тысячи рублей), первую тройку замыкают слесари (85,4 тысячи рублей)», — заявитла она.

Артемьева отметила, что для разнорабочих зарплатные предложения в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электриков — 71,1 тысячи рублей. Грузчики могут рассчитывать на 52 тысячи рублей, а работники газовой службы — 48,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что дефицит автослесарей и шиномонтажников в России подскочил на треть.