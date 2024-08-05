Дефицит автослесарей и шиномонтажников в России подскочил на треть

«Известия»: спрос на специалистов станций ТО в России увеличился на 17-30%

В России с начала года усилился дефицит кадров в сфере технического обслуживания автомобилей. Спрос на слесарей, механиков и специалистов по шиномонтажу возрос на 17-30%, на каждую вакансию подавали всего по два резюме, сообщили «Известия» .

Рекрутинговый сервис «Авито Работа» подсчитал, что в первом полугодии 2024 года количество вакансий в этой сфере увеличилось на 17%. На 59% подскочил спрос на детейлеров, на 47% — на автоэлектриков, на 38% — на автомехаников, на 20% — на шиномонтажников. Потребность в автослесарях увеличилась более чем в полтора раза.

Непосредственные участники рынка подтвердили дефицит кадров. HR-директор сети СТО Fit Service Ирина Кулиева заявила, что количество открытых вакансий увеличилось на 21%. Гендиректор компании «ААА Траксервис» Юрий Желунов заявил о росте на 30%.

«Причины разные, и дело не только в финансовой мотивации, <…>, но и в квалификации кадров, которые необходимы, а также в нежелании новых людей приходить в профессию», — объяснил гендиректор компании Юрий Желунов.

Кадровый голод произошел во всех отраслях, выяснил сервис SuperJob. В 2023 году количество вакансий в России увеличилось на 57%, а резюме — сократилось на 2%.