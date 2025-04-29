Стали известны самые дефицитные кадры в здравоохранении

Медицинские учреждения остро нуждаются в специалистах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировав данные Росстата.

Специалисты обнародовали результаты исследования о кадровых потребностях среднего и крупного бизнеса в России, за исключением финансовой, государственной и военной сфер, а также общественных и экстерриториальных организаций. Обследование проводится один раз в два года, и актуальные данные предоставлены за 2024 год.

По данным ведомства, в стране не хватает 19% врачей скорой медицинской помощи и парамедиков, 15,5% провизоров, 15,4% фармацевтов, а также 14,9% диетологов и специалистов по рациональному питанию.

В списке наиболее востребованных профессий в сфере здравоохранения также врачи общей практики — их доля составляет 13,3%. Есть вакансии для физиотерапевтов (12,3%), специалистов по медицинскому уходу (11,3%), среднего медицинского персонала скорой помощи (10,4%), врачей-специалистов (10,2%) и оптиков-оптометристов (9,9%).

При этом медицинские учреждения почти не нуждаются в сотрудниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также в зубных врачах (3,4%).

Ранее стало известно, что самые высокие зарплаты в России предлагают в строительстве, транспорте, производстве и IT. Компании предлагают ключевым сотрудникам зарплату 150–200 тысяч рублей в месяц. Причина — острая нехватка квалифицированных кадров. Работодатели вынуждены повышать оклады, чтобы привлечь и удержать талантливых специалистов.