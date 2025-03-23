Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

На фоне дефицита кадров работодатели активно конкурируют за специалистов, повышая зарплаты. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», самые высокие доходы предлагают в строительстве, транспорте, производстве и IT. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости» .

Строительство и транспорт

Средняя зарплата в строительной отрасли — 95 500 рублей. При этом начальники строительных участков получают от 180 тысяч рублей в месяц. Руководители проектов могут рассчитывать на 157 тысяч рублей, крановщики — на 149 тысяч рублей.

В транспортной отрасли и логистике в 2024 году средний доход составлял 87 тысяч рублей. Однако к началу 2025 года дальнобойщики стали получать до 175 тысяч рублей. Курьеры зарабатывают около 122 тысяч рублей, но их доход зависит от числа заказов. Автомеханикам предлагают более 112 тысяч рублей.

Производство и IT-сфера

На производстве лидеры по зарплатам — бурильщики, которые в среднем зарабатывают 193 тысячи рублей. Токари и шлифовщики могут претендовать на 174 тысячи и 164 тысячи рублей соответственно. Средний уровень зарплат в отрасли в 2024 году был около 83 тысяч рублей.

В IT-сфере фиксируют самые высокие ставки: Java-разработчики получают до 256 тысяч рублей, Senior C++-разработчики — 236 тысяч, Senior Go-разработчики — 235 тысяч. Специалисты по Data Science зарабатывают около 173 тысяч рублей.

Максимальные зарплаты сосредоточены в IT и строительстве. Однако даже в традиционных отраслях, таких как транспорт и производство, компании готовы платить ключевым сотрудникам 150–200 тысяч рублей в месяц. Основная причина — острая нехватка квалифицированных кадров, которая вынуждает работодателей участвовать в «зарплатной гонке».

Ранее стало известно, что сотрудники ОПК Московского региона трудоустроили «мертвые души» на предприятие. Зарплату незримых сотрудников руководители отправляли себе в карман.