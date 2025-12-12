Стали известны регионы России с самой дешевой красной икрой

Удмуртия и Чукотский автономный округ стали регионами России с самой дешевой красной икрой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В этих двух субъектах средняя цена на икру на треть дешевле общероссийской — там купить килограмм деликатеса можно примерно за 7000 рублей.

Самая дорогая красная икра в Мурманской области, где килограмм обойдется в 11,4 тысячи. Следом идут Тюменская, Архангельская, Вологодская области и Чечня.

Москва и Санкт-Петербург находятся в середине рейтинга. В столицах купить килограмм икры можно в среднем за 10 и 9,9 тысячи рублей соответственно.

Ранее эксперты рекомендовали покупать икру в стеклянных или металлических банках с литографией, по возможности тщательно изучать ее внешний вид и не пользоваться услугами сомнительных продавцов и поставщиков.