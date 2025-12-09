Россиянам посоветовали покупать красную икру в стеклянной или металлической банке с литографией

Красная икра традиционно занимает почетное место на новогоднем столе. Однако выбрать качественный продукт в магазинах бывает непросто. «ФедералПресс» рассказал, на что обратить внимание при покупке икры в банке.

При выборе красной икры важно учитывать ее внешний вид и маркировку. Качественная икра должна иметь насыщенный и равномерный цвет, а также чистую и однородную текстуру. Икринки должны быть одинакового размера, а продукция — от надежных поставщиков.

На упаковке должен быть знак качества, подтверждающий безопасность продукта. Если есть возможность, лучше попробовать икру перед покупкой, хотя это применимо только к развесному товару. Всегда проверяйте срок годности: если дата на крышке напечатана, а не выдавлена, внимательно изучите ее на наличие следов старой маркировки.

Рекомендуется выбирать стеклянные или металлические банки с литографией. Бумажную этикетку легко подделать. Качественная икра не может стоить слишком дешево из-за высоких затрат на производство. Важно, чтобы на банке был указан конкретный вид рыбы (горбуша, нерка, кета и т. д.), а не просто написано «красная икра».

Избегайте покупки икры с пятнами, белым налетом или оттенками коричневого цвета. Также стоит отказаться от икры с истекшим сроком годности, с недостаточно длительным сроком хранения, от продукции на рынках или у непроверенных поставщиков. Не покупайте икру с неприятным запахом, неестественным цветом и со слишком большим количеством сгустков и примесей.