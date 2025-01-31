Стали известны регионы России с самой агрессивной ездой водителей

Топ регионов с самой агрессивной ездой возглавила Воронежская область

Жители пяти российских регионов предпочитают агрессивный стиль вождения. Возглавила рейтинг Воронежская область. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром» по результатам проведенного опроса.

В исследовании приняли участие около 12 тысяч россиян. По его итогам выяснилось, что 37% водителей Воронежской области любят полихачить за рулем. На втором месте — Татарстан с 36% голосов.

Третью строчку топа заняла Якутия с 32%. По 31% голосов набрались в Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области.

В целом среди россиян только 27% предпочитают агрессивный стиль езды. Большая часть водителей — 73% — водят автомобили размеренно. Самым спокойным регионом стала Нижегородская область с 77% голосов. Московская область — на втором месте с 76%.

Ранее россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой. Автоматическое продление прав станет недействительным в стране с 2025 года.