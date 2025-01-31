Стали известны регионы России с самой агрессивной ездой водителей

Жители пяти российских регионов предпочитают агрессивный стиль вождения. Возглавила рейтинг Воронежская область. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром» по результатам проведенного опроса.
В исследовании приняли участие около 12 тысяч россиян. По его итогам выяснилось, что 37% водителей Воронежской области любят полихачить за рулем. На втором месте — Татарстан с 36% голосов.
Третью строчку топа заняла Якутия с 32%. По 31% голосов набрались в Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области.
В целом среди россиян только 27% предпочитают агрессивный стиль езды. Большая часть водителей — 73% — водят автомобили размеренно. Самым спокойным регионом стала Нижегородская область с 77% голосов. Московская область — на втором месте с 76%.