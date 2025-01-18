Россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой

Период автоматического продления прав в России завершится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве внутренних дел России.

В 2025 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Их нужно будет заменить в течение трех лет с этой даты.

Для получения нового документа водителям предстоит пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и явиться в ГАИ или МФЦ для подачи заявления. За езду с недействительными права водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, когда инспектор дорожно-патрульной службы имеет право проверять телефон. Такие полномочия у инспекторов есть лишь в нескольких случаях для проверки, нарушал ли водитель правила.