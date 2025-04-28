Стали известны профессии, в которых остро нуждаются российские компании

Росстат: компании остро нуждаются в разработчиках сайтов и аналитиках

Наиболее остро российские компании нуждаются в системных аналитиках, разработчиках приложений и сайтов, специалистах-техниках по web. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Среди IT-профессий наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, программного обеспечения и веб-серверного оборудования. В экономике незакрытыми остались 44% всех таких рабочих мест.

Также вакантно каждое 10-е рабочее место среди разработчиков мультимедийных приложений и web, каждое 11-е — среди системных аналитиков.

Кроме того, остра потребность в администраторах баз данных и дизайнерах (6,1%), специалистах по базам данных (6,7%), специалистах поддержки пользователей (6,8%) и сисадминах (6,9%).

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