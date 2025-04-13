Россиянам рассказали, как нейросеть способна помочь в поиске работы

Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян поделилась с RT , как эффективно использовать нейросеть при поиске работы.

Она отметила, что лучше предоставить нейросети готовое резюме для доработки, а не для создания с нуля.

Нейросеть может помочь исправить ошибки, адаптировать текст под требуемый стиль и выделить ключевые моменты из опыта соискателя. Однако она не всегда учитывает контекст конкретной вакансии, поэтому ручная доработка все равно необходима.

Эксперт также указала на важность использования ATS (системы отслеживания кандидатов) на начальном этапе отбора резюме. Чтобы повысить шансы на попадание в следующий этап, нужно учесть требования к форматированию и содержанию документов. Например, сохранить резюме в PDF, использовать подзаголовки, ключевые слова из вакансии и общепринятые термины без аббревиатур.

Кроме того, сопроводительное письмо, составленное с помощью нейросети, тоже может привлечь внимание рекрутера. Нейросеть также способна ускорить поиск вакансий, но вероятность найти качественное предложение через предложенные нейросетью ссылки низкая.

Наконец, потренироваться в диалоге с рекрутером тоже можно с использованием нейросетей.