Стали известны подробности о сыне задержанного экс-замминистра обороны РФ

SHOT: сын генерала Попова Роман два года торговал в интернете военной одеждой

Сын генерала Павла Попова Роман на протяжении двух лет торговал военной амуницией и одеждой в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, в период с 2018 по 2020 год он продал 24 предмета военного назначения, среди которых шлемы Ops-Core, рюкзаки, обувь и форма.

По предварительным данным, 43-летнему Попову принадлежит квартира в Химках площадью 110 метров примерной стоимостью 35 миллионов рублей. Также он являлся владельцем и учредителем Химкинской федерации карате, но позднее вышел из бизнеса.

Ранее стало известно о задержании Попова. Следователи полагают, что военный за счет парка «Патриот» организовал поставку материальных ценностей на личный загородный участок в Красногорском районе Московской области, а также проводил ремонтные и строительные работы в своих интересах.