Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.

Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия — к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.