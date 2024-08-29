Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани

Суд назначил наказание организаторам и участникам «голой» вечеринки в Астрахани

Фото: РИА «Новости»

Организаторов и участников «голой» вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Решение вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.
Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.
Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия — к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.

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