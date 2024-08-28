Последователи Ивлеевой. В Астрахани устроили «голую» вечеринку

В астраханском клубе «Бункер» устроили «голую» вечеринку. По данным Telegram-канала Shot , гости мероприятия буквально разделись, чтобы принять участие в танцевальном баттле за смартфон.

Местные жители сообщили, что в клубе проходила «техасская» вечеринка. Гости приходили в заведение в тематических костюмах. Организаторы вечеринки устроили конкурс, главным призом которого стал iPhone. Его мог получить тот, кто снимет с себя больше всего одежды. Во время конкурса отсеялось много претендентов, но четыре человека дошли до конца. Двое парней и две девушки разделись догола и продолжили бороться за смартфон, танцуя на шестах.

Участников такого перформанса уже назвали последователями телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая в прошлом году организовала «голую» вечеринку.