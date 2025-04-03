Стали известны основные риски при покупке автомобилей с пробегом

RT: не стоит покупать авто без документов и вносить предоплату без расписки

Покупатели подержанных автомобилей часто попадаются на уловки, из-за которых могут стать жертвами нечистых на руку продавцов. Как этого избежать, рассказал телеканалу RT эксперт Auto.ru Иван Ананьев.

В первую очередь он рекомендовал не публиковать в открытых источниках номер телефона и не общаться с продавцами в мессенджерах вместо внутренних чатов сайтов по продаже автомобилей.

«Это создает дополнительные риски для утечки личных данных и манипуляций со стороны недобросовестных продавцов», — подчеркнул Ананьев.

Также он посоветовал не переводить предоплату без оформления расписки, потому что так часто просят поступить мошенники.

Кроме того, по словам эксперта, насторожить должны цена автомобиля ниже рыночной, иностранные номера, отсутствие документов или нечитаемый VIN — все это может свидетельствовать о попытке скрыть темное прошлое машины и повлечь за собой огромные дополнительные расходы. Ананьев рекомендовал обязательно проверять автомобиль по коду или госномеру через «Госуслуги» или базу ГАИ.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о плюсах и минусах покупки автомобилей на маркетплейсах.