Россиянам назвали плюсы и минусы покупки машин на маркетплейсах

Возможность покупки автомобилей на маркетплейсах уже вошла в жизнь автолюбителей в России. Однако в таком способе приобрести машину есть как плюсы, так и минусы, рассказал 360.ru автоэксперт Вячеслав Субботин.

Он напомнил, что сам маркетплейс определяет лишь выбор автомобиля, после чего клиент едет в дилерский центр для окончательного приобретения и оформления документов.

«Преимущества понятны: удобный интерфейс, можно прямо с телефона выбрать машину. Но любого маркетплейса есть свои недостатки: товар нельзя потрогать сразу. Это же не ситуация с кроссовками, когда заказал две пары, одну забрал, а другую вернул. Поэтому самый большой недостаток маркетплейса в том, что ты не можешь оценить автомобили реально», — сказал Субботин.

Автоэксперт добавил, что к преимуществам можно отнести фактор, что в покупателя «никто не заглядывает».

«Ты сам собираешь автомобиль, заказал его, оплатил, и тебе его предоставили или пригнали. Такие услуги тоже есть. Но сейчас масса китайских автомобилей, ну это просто катастрофа. Что это за машина? Выбор здесь просто ужасный», — отметил он.

Субботин напомнил, что в России фактически нет представительства китайских автомобилей, поэтому к их приобретению нужно относиться аккуратнее.

«Занимаются этим наши люди, дилеры, кто хочет развивать бизнес и зарабатывать. Китайским компаниям наш рынок как седьмая вода на киселе — не нужен. У них 50 миллионов автомобилей продают в самом Китае. А у нас что, 600 тысяч? Представляете разницу?» — заключил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов предостерег от покупки подержанных авто на маркетплейсах.