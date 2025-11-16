Стали известны направления путешествий россиян для встречи Нового года

Россияне, которые собираются встретить Новый год не дома, чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, Европу и Африку. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по покупке авиабилетов и билетов на поезда «Купибилет», сообщило РИА «Новости» .

В опросе участвовали более 1,2 тысячи жителей городов-миллионников. Как выяснили аналитики, 24% респондентов намерены провести праздники дома, еще 23% — поехать к родственникам в другой российский город. В компании сообщили, что 12% планируют путешествие по России, 9% — встречать Новый год за границей, а 31% еще не определились с планами.

Среди тех, кто выбрал зарубежные направления, 24% собираются отправиться в страны СНГ, такие как Армения, Грузия и Азербайджан. В сервисе также отметили, что 20% туристов планируют поехать в Европу — в Италию, Францию, Германию, Нидерланды и другие страны. Африка расположилась на третьем месте: туда собираются 18% участников опроса.

Ранее в Госдуме предложили ввести скидку на авиабилеты для студентов. Сейчас подобные льготы предоставляются учащимся по усмотрению авиакомпаний, однако стоит сделать скидку единой.