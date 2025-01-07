Стали известны крупнейшие в мире покупатели игристого вина

По итогам первых девяти месяцев прошлого года крупнейшими мировыми покупателями игристого вина оставались США, Великобритания и Япония. При этом Россия поднялась с девятого на восьмое место в этом рейтинге, сообщило РИА «Новости» .

В период с января по сентябрь 2024 года Соединенные Штаты стали лидером по закупкам шампанского в мире, потратив на этот напиток 1,24 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Великобритания с показателем в 817 миллионов долларов, а на третьем — Япония с 474 миллионами долларов. Эти же страны были в числе лидеров и в прошлом году.

В пятерке лидеров по импорту остались Германия и Италия, которые ввезли 314 и 218 миллионов долларов праздничного напитка соответственно. За ними следуют Бельгия с 199 миллионами долларов и Австралия со 170 миллионами.

По результатам девяти месяцев прошлого года Россия улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись с девятого на восьмое место. Однако объем закупок шампанского снизился на 12%, составив 163 миллиона долларов.

Швейцария и Канада заняли десятое и одиннадцатое места соответственно. Их закупки составили 151 и 142 миллиона долларов.

Наибольший прирост импорта у Швеции — на 5%, у Франции — 4%, а у Финляндии и Дании — по 1%. В то же время стран, которые сократили свои закупки, оказалось гораздо больше. Наиболее значительное снижение импорта зафиксировано у Мексики — на 38%, у Испании — на 29%, у Италии — на 19%, а также у Швейцарии и Норвегии — по 17%.

Белое сухое вино — наименее опасный алкогольный напиток. Об этом рассказала нарколог Алина Сазонова. Врач считает, что самыми вредными для организма являются крепкие алкогольные напитки. Она также рекомендует быть осторожными с газированным спиртным.