Стали известны главные источники счастья для россиян

Большинство россиян назвали семью и крепкое здоровье основными источниками счастья, а финансовому положению и карьере отвели второе место. Об этом говорится в исследовании экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

«Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)», — говорится в исследовании.

При этом пары, состоящие в официальном браке, оценили свой уровень счастья выше тех, кто не зарегистрировал свои отношения.

Наличие и количество детей также влияют на субъективное благополучие.

По словам директора Института исследований экономики «Яков и Партнеры» Елены Кузнецовой, среди родителей, воспитывающих одного ребенка, оказались счастливы 69%. В семьях с двумя детьми этот показатель вырос до 71%, а с тремя детьми — до 80%.

Что касается работы, то 45% опрошенных признались, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности. При этом уровень счастья различается в зависимости от формы занятости. Среди предпринимателей счастливы 76%, а среди наемных работников — 63,7%.

Эксперты отметили, что самый низкий уровень счастья зафиксировали у респондентов, находящихся в поиске работы.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал здоровье, семью и деньги ключевыми составляющими счастья россиян.