По его мнению, на первом месте — здоровье. Если человек не имеет заболеваний, то он с большой вероятностью испытывает позитивные эмоции каждый день. Второй компонент — социальные связи. Федоров подчеркнул важность того, чтобы быть кому-то нужным и иметь семью. Третий элемент — материальное благополучие. Наличие денег также играет значительную роль в ощущении счастья.

«Мы не при социализме живем, где государство обо всех заботилось на том или ином уровне, а при капитализме, где каждый заботится о себе сам», — заявил генеральный директор ВЦИОМ.

Успех в этой системе измеряется количеством заработанных денег, заключил Федоров.