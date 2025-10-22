Стали известны даты проведения VK Fest в 2026 году

VK Fest в 2026 году пройдет в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля, в Сириусе — 11-го, а в Москве — 18-го и 19-го. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Билеты на фестиваль в столицах уже доступны, но до 28 октября купить их можно только с помощью специального бота на платформе MAX. В следующую среду они появятся в продаже на официальном сайте.

В этом году мероприятия проходили на пяти площадках — кроме перечисленных, в Казани и Челябинске. В сумме фестиваль посетили 205 тысяч человек, в том числе 85 тысяч — в Москве, а на его площадках выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Организаторы полностью распродали билеты.