Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2025

Обед на ПМЭФ-2025 обойдется посетителю одного из ресторанов в 12 тысяч рублей

Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане «Башкортостан» обойдется посетителям в 12 тысяч рублей. Об этим сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, ресторан предложил гостям и участникам форума четыре варианта обеденных сетов, стоимость каждого варьируется в пределах указанной суммы.

Посетителей будут угощать кыстыбыем с картофелем, филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами, ростбифом из конины, мантами с бараниной, маринованным лососем с салатом, палтусом на шпинате, тунцом со свежей клубникой.

В меню ресторана — на выбор чай, кофе, домашний лимонад и вино.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В первый день форума президент России Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер ответит на вопросы журналистов о внутренней и внешней политике России, а также коснется главных мировых событий.