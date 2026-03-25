Стала известна стоимость билета на электричку из России в Белоруссию

На сайте РЖД опубликовали цены на билеты на электричку в Белоруссию

Стоимость билета на электричку от Смоленска до Орши в Белоруссии составляет 500 рублей, до Витебска — 435 рублей. Такая информация появилась на сайте по продаже билетов РЖД .

Электрички начнут ходить ежедневно со 2 апреля до трех раз в сутки. До Орши дорога из Смоленска составит 1 час 45 минут, а до Витебска — два часа.

Расписание составили так, чтобы время ожидания при пересадках между поездами и маршрутами до других городов Белоруссии и России не превышало одного часа.

Кроме того, на электричку синхронизировали льготы и тарифы. Льготные категории пассажиров из Белоруссии и России смогут пользоваться скидками на проезд равноценно на всем маршруте.

Также в Минск из Москвы начнут курсировать ночные безостановочные поезда «Ласточка». Российская сторона достигла соответствующей договоренности с республикой.