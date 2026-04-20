Стала известна самая частая ошибка в «Тотальном диктанте»

Правописание прилагательного «пушкинский» чаще всего вызывало затруднения у участников «Тотального диктанта». В этом году многие писали его с заглавной буквы, сообщил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

«Пожалуй, главная трудность была связана с написанием прилагательного „пушкинский“, которое очень многие участники ошибочно писали с большой буквы», — процитировало его РИА «Новости».

Помимо этого, сложности возникли с различением слитного и раздельного написания наречий, союзов и частиц. Ошибки допускали в словах «насколько», «вдали», «впрочем», «ненадолго».

Некоторые ошибки оказались неожиданностью. Например, в первой части текста встречалось имя Евдокия. Многие грамотные участники ошибочно писали его с буквой «а», хотя правильно писать через «о». Еще несколько оценок снизили из-за того, что люди забыли поставить кавычки в названии романа «Дубровский».

Ранее «Тотальный диктант» впервые прошел в Дубае. Событие каждый год объединяет людей во всем мире вокруг любви к русскому языку.