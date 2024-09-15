Россиян предупредили о схеме мошенничества с приложениями

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным россиян под предлогом подключения премиум-функций. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают отслеживать физическую активность или ведут дневник питания», — рассказал он.
По словам Немкина, помимо данных карты, аферистам может стать доступна история медицинских обращений пользователя.
Ранее граждан России предупредили о новой схеме обмана. Мошенники в качестве уловки предлагают установить «специальное приложение Минздрава». После загрузки приложения, если жертва вводит свои данные, аферисты получают доступ к банковской карте.
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