Россиян предупредили о схеме мошенничества с приложениями

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным россиян под предлогом подключения премиум-функций. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают отслеживать физическую активность или ведут дневник питания», — рассказал он.

По словам Немкина, помимо данных карты, аферистам может стать доступна история медицинских обращений пользователя.

Ранее граждан России предупредили о новой схеме обмана. Мошенники в качестве уловки предлагают установить «специальное приложение Минздрава». После загрузки приложения, если жертва вводит свои данные, аферисты получают доступ к банковской карте.