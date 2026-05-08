Стала известна новая «Королева Москвы»

Телеведущая и актриса Надежда Шанина одержала победу в конкурсе красоты «Королева Москвы и Московской области». Об этом сообщил портал The Voice .

За титул боролись 34 участницы. Шаниной вручили колье с драгоценными камнями. Также победительница получила право представлять Россию на международных конкурсах.

Шанина — уроженка Казани, у нее два высших образования. Более 15 лет женщина занимала руководящие должности в автобизнесе. Сейчас Надежда занимается развитием персональных брендов моделей и работает на телевидении.

В состав жюри конкурса входили президент телеканала Europa Plus TV Алина Артц, чемпион Олимпиады по лыжным гонкам Никита Крюков, общественные деятели, представители fashion-индустрии.

Ранее жительница Ижевска Алина Денисова выиграла в конкурсе «Женщина Вселенной — 2025». Ей 36 лет, женщина ведет бизнес и воспитывает дочь.