Сделано в Ижевске: россиянка стала самой красивой во Вселенной
Россиянка из Ижевска победила в конкурсе «Женщина Вселенной 2025» в Южной Корее
Алина Денисова из Ижевска одержала победу в международном конкурсе красоты Woman Universe 2025 («Женщина Вселенной 2025»), финал которого прошел в Южной Корее. В разговоре с 360.ru она поделилась впечатлениями от конкурса и призналась, что до сих пор не может поверить в победу.
«Никто не мог представить, что все закончится таким результатом. Каждая девушка мечтала о победе, и я безмерно счастлива — как во сне. Коллектив был очень дружелюбным, мы подружились с участницами из разных стран, обменялись фотографиями и подарками. Везу домой победу!» — сказала она.
В финале за титул боролись 45 участниц из разных стран, включая США, Японию, Южную Корею, государства Европы и Украину.
Тридцатишестилетняя ижевчанка воспитывает дочь-подростка и управляет бизнесом в сфере организации мероприятий и игровых шоу. Ранее она завоевала гран-при на конкурсе «Мисс и миссис Приволжский федеральный округ», а также стала одной из победительниц национального этапа — «Миссис Россия Мира».
Ранее москвичка Оксана Ильичева завоевала титул «4-я Вице-Миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2025».