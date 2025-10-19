Сделано в Ижевске: россиянка стала самой красивой во Вселенной

Алина Денисова из Ижевска одержала победу в международном конкурсе красоты Woman Universe 2025 («Женщина Вселенной 2025»), финал которого прошел в Южной Корее. В разговоре с 360.ru она поделилась впечатлениями от конкурса и призналась, что до сих пор не может поверить в победу.

«Никто не мог представить, что все закончится таким результатом. Каждая девушка мечтала о победе, и я безмерно счастлива — как во сне. Коллектив был очень дружелюбным, мы подружились с участницами из разных стран, обменялись фотографиями и подарками. Везу домой победу!» — сказала она.