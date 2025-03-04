Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС

«Роскосмос» назвал дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27». Пуск ракеты запланировали на 8 апреля 2025 года, сообщила пресс-служба государственной корпорации в официальном Telegram-канале .

В сообщении уточнили, что совещание специалистов из ряда государственных структур, в том числе Министерства здравоохранения, российского оборонного ведомства и Института медико-биологических проблем РАН состоялось во вторник, 4 марта.

На заседании сотрудники комиссии проанализировали результаты обследований будущих участников 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, в том числе дублеров.

По итогам совещания специалисты приняли решение допустить космонавтов к полету. В основной состав экспедиции включили россиян Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого. Американскую корпорацию NASA представит астронавт Джонатан Ким.

Резервный экипаж представлен космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Кристофером Уильямсом из американского космического ведомства.

По информации «Роскосмоса», оба экипажа признаны полностью годными к выполнению миссии, которая предусматривает долгосрочную работу на борту МКС и проведение научных экспериментов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» традиционно пройдет на космодроме Байконур.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин указом отправил в отставку Юрия Борисова, на тот момент возглавлявшего «Роскосмос». Новым генеральным директором государственной корпорации власти назначили Дмитрия Баканова. 360.ru рассказывал, кто он такой и почему Борисов лишился должности.