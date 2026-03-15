Стала известна дата последних звонков в школах России

В российских школах последние звонки пройдут 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны», — уточнили в ведомстве.

В программу последних звонков войдут церемонии поднятия флага, исполнения российского гимна и чествование многодетных семей. Кроме того, родители — участники спецоперации и удостоенные госнаград — выступят на мероприятии.

Выпускные экзамены же начнутся не раньше 1 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что содержание экзаменом привели в полное соответствие со школьной программой с этого года. Это позволит выпускникам продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения.

Ранее в Волоколамске родители девятиклассников сдали ОГЭ по русскому языку вместе с детьми, причем прошли всю официальную процедуру в условиях, максимально приближенных к реальным.