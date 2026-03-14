Родители школьников сдали ОГЭ вместе с детьми в Волоколамске

Всероссийская акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» прошла 13 марта в школе № 3. Участие в ней приняли мамы и папы девятиклассников, а также жители соседнего округа Шаховская.

Перед началом экзамена по русскому языку участников поприветствовали депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев и директор школы Вера Бабушкина. Родители прошли всю официальную процедуру: предъявили паспорт, сдали запрещенные предметы, прошли через металлоискатель. Экзамен проходил с видеонаблюдением, в условиях, максимально приближенных к реальным.

Одна из участниц Маргарита Смирнова призналась, что волнение все же было, а задания оказались непростыми. Она заметила, что школьная программа по русскому языку изменилась с момента ее учебы, и ей будет интересно узнать итоги.

Родители отметили, что акция помогла освежить знания и лучше понять трудности, с которыми сталкиваются дети при подготовке. Многие получили полезный опыт и смогли взглянуть на процесс сдачи экзамена глазами школьников.