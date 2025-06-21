Стала известна дата похорон Талызиной
Похороны актрисы Валентины Талызиной пройдут 24 июня на Ваганьковском кладбище
Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной должны состояться во вторник на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал РИА «Новости» ее близкий друг.
«Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище», — отметил медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман.
Место и время прощания сообщит Театр Моссовета.
Напомним, что Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС, а после завершения обучения пришла служить в театр. Роль в фильме «Человек, который сомневается» стала для нее дебютной. Известность ей принесли кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и другие.
Артистка умерла в субботу утром на 91-м году жизни.