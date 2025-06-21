Стала известна дата похорон Талызиной

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной должны состояться во вторник на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал РИА «Новости» ее близкий друг.

«Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище», — отметил медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман.

Место и время прощания сообщит Театр Моссовета.

Напомним, что Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС, а после завершения обучения пришла служить в театр. Роль в фильме «Человек, который сомневается» стала для нее дебютной. Известность ей принесли кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и другие.

Артистка умерла в субботу утром на 91-м году жизни.