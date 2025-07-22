Стал известен самый крупный застройщик России

На топ-20 российских девелоперов приходится 26,6% жилья, а охватывать они могут одновременно до 14 регионов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Единый ресурс застройщиков.

Первые два места заняли московские компании «Самолет» и ПИК с показателями в пять и 4,6 миллиона квадратных метров соответственно. Оба они работают в основном в столичном регионе, но возводят объекты и в других городах.

На третье и четвертое место вышли краснодарские застройщики «Точно» и Dogma. Пятое — у столичной группы компаний ФСК.

В статье говорится, что на рынок жилья негативно повлияли прекращение массовой льготной ипотеки и сохраняющаяся высокая ключевая ставка. При этом многие девелоперы сумели найти себя в проектах комплексного развития территорий, по которым обязаны возводить не только жилые дома, но и инфраструктуру для них.

Таким образом, рынок адаптировался к изменениям и готов развиваться дальше.

Ранее брокер Ольга Терентьева заявила, что предпосылок для снижения цен на жилье сегодня нет.