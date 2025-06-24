Брокер Терентьева не увидела предпосылок для снижения цен на жилье в России

В 2025 году на рынке недвижимости проявились новые тенденции: вопреки ожиданиям, стоимость недвижимости не демонстрирует резкого снижения, доступность ипотечных кредитов сократилась, и покупательское поведение претерпевает изменения. Брокер по операциям с недвижимостью Ольга Терентьева в эфире Общественной Службы Новостей поделилась мыслями о текущей ситуации.

Она отметила, что застройщики сталкиваются с серьезными трудностями при получении проектного финансирования, соответствующего требованиям банков.

«Застройщику сегодня очень сложно получить проектное финансирование под тот или иной проект и особенно уложиться в ту финансовую модель, которую одобрил банк. Говорить о том, что в ближайшее время мы можем наблюдать падение цен на недвижимость, имею в виду первичку, в Москве или Санкт-Петербурге — не приходиться», — сказала она.

По словам эксперта, квадратный метр будет расти в цене, поскольку не существует поводов для его снижения.

Терентьева также упомянула, что девелоперы элитного сегмента прибегают к префандингу — схеме привлечения инвесторов без участия банков, что особенно актуально для проектов в престижных районах, таких как «Золотая миля».