Стал известен регион России, где чаще выигрывают миллионы в лотереях

Чаще всего выигрывают в лотереи и становятся миллионерами жители Московской области. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«Лидером по числу миллионеров стала Московская область (34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе — почти 38 миллионов рублей», — уточнил собеседник агентства.

По данным «Национальной Лотереи», с начала года по ноябрь общая сумма выигрышей от одного миллиона рублей достигла уже трех миллиардов рублей. Чаще всего выигрывали весной и летом — 240 и 232 миллионера соответственно. Осенью их число составило 226.

В январе и феврале лотерейными миллионерами стали 185 россиян. При этом первый месяц года оказался рекордным по их числу, что связано с проведением компанией одного из главных розыгрышей года.

Ранее эксперт по налогообложению Ольга Соснина рассказала, что при выигрыше в лотерею до четырех тысяч рублей налоги не взимаются.